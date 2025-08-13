Укр Рус
Потери РФ на 13 августа: ликвидировано еще 890 оккупантов и более двух десятков артсистем

Потери РФ на 13 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 267-й день полномасштабной войны составляют 1 066 110 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 13 августа 2025 года

  • личного состава – около 1 066 110 (+890) человек;
  • танков – 11 099 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 127 (+8);
  • артиллерийских систем – 31 429 (+23);
  • РСЗО – 1 465 (+1);
  • средств ПВО – 1 207 (+2);
  • самолетов – 421;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 852 (+99);
  • крылатых ракет – 3 556;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 265 (+46);
  • специальной техники – 3 937 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 267-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

