Потери РФ на 13 августа: ликвидировано еще 890 оккупантов и более двух десятков артсистем
Потери РФ на 13 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 267-й день полномасштабной войны составляют 1 066 110 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 13 августа 2025 года
- личного состава – около 1 066 110 (+890) человек;
- танков – 11 099 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 127 (+8);
- артиллерийских систем – 31 429 (+23);
- РСЗО – 1 465 (+1);
- средств ПВО – 1 207 (+2);
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 852 (+99);
- крылатых ракет – 3 556;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 265 (+46);
- специальной техники – 3 937 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 267-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
