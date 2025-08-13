Потери РФ на 13 августа: ликвидировано еще 890 оккупантов и более двух десятков артсистем

Потери РФ на 13 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 267-й день полномасштабной войны составляют 1 066 110 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 13 августа 2025 года

личного состава – около 1 066 110 (+890) человек;

танков – 11 099 (+1);

боевых бронированных машин – 23 127 (+8);

артиллерийских систем – 31 429 (+23);

РСЗО – 1 465 (+1);

средств ПВО – 1 207 (+2);

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 852 (+99);

крылатых ракет – 3 556;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 58 265 (+46);

специальной техники – 3 937 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 267-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

