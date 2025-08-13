15-летняя девушка и юноша погибли на месте: на автодороге Жидачов-Ходоров произошло ДТП

На автодороге Жидачов-Ходоров недалеко от села Ивановцы Стрыйского района произошло ДТП, которое унесло жизни 15-летней девушки и 18-летнего парня.

ДТП на автодороге Жидачов-Ходоров

13 августа около 20:00 произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz, которым управлял несовершеннолетний 17-летний житель Стрыйского района, и Seat Altea XL под управлением 31-летнего жителя Стрыйщины.

От полученных в результате аварии травм 15-летняя девушка и 18-летний мужчина, которые были пассажирами Mercedes-Benz и жителями Стрыйского района, погибли на месте происшествия. Еще три пассажира Mercedes-Benz: 15-летний и двое 17-летних жителей района – получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Было открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

