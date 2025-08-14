Укр Рус
3 мин.

Детей не видела 6 лет: первые эмоции освобожденных из плена украинцев

звільнений з полону

Первые звонки, слезы, счастье и радость. 14 августа состоялся очередной обмен военнопленными. В Украину вернулись 84 человека.

Освобожденные из плена не сдерживают своих эмоций. Некоторые из них до сих пор не могут поверить в то, что вернулись домой.

Видео первых впечатлений опубликовано в ГПСУ.

Первые эмоции пленных во время обмена: что известно

В ведомстве сообщили, что среди освобожденных гражданских и военных есть те, кого Россия удерживала в плену в 2014, 2016, 2017 годах. Также были освобождены и защитник Мариуполя, которого оккупанты удерживали в Оленовке.


Украинцы, которые вернулись домой, не могут сдержать слез счастья и радости.

— Я детей 6 лет не видела. Я очень рада, — говорит со слезами на глазах освобожденная из плена женщина.

Освобожденные украинцы спешат сообщить радостную весть своим родным и позвонить им.

— Мы еще не осознали, что дома. Пока еще не пришло осознание, — сказал освобожденный мужчина.

звільнений з полону
Фото: ДПСУ
звільнений з полону
Фото: ДПСУ
звільнений з полону
Фото: ДПСУ
звільнений з полону
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ
звільнений з полону
звільнений з полону
звільнений з полону
звільнений з полону

Напомним, 14 августа состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 84 наших человека.

В штабе подсчитали, что речь идет уже о 67 обмене пленными, из 84 возвращенных украинцев из российского плена освободили 33 военных и 51 гражданского.

Отмечается, что особенностью сегодняшнего обмена является то, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно приговорены к длительным срокам заключения – от 10 до 18 лет.

Обмін полоненими 1000 на 1000 25 травня 2025

