Экс-командир Геническа Бойчук вернулся домой после трех лет плена
Бывший командир минного тральщика Геническ, старший мичман Александр Бойчук вернулся в Украину из российского плена.
Возвращение Александра Бойчука из плена
О возвращении защитника Мариуполя Александра Бойчука сообщил военнослужащий Богдан Кутепов.
— Моего друга, защитника Мариуполя, который пропал еще в первые месяцы полномасштабной войны, и которого первый год вообще не было в списках живых, но жена верила и ждала — наконец сегодня освободили из террористического плена, — рассказал он.
По словам Кутепова, домой вернулся Бойчук — командир единственного украинского минного тральщика (сегодня уже разбомбленного), которым он руководил во время российской оккупации Крыма в 2014 году.
Большинство украинских кораблей оказались в руках российских оккупантов, но тральщик Геническ оставался непокоренным. Командир Бойчук не позволил врагам зайти на борт, хотя под его кораблем стояли гранатометы, пулеметы и автоматические пушки.
На борту заканчивались запасы еды и воды, но это не остановило экипаж. Тогда Бойчук попытался прорвать окружение еще раз.
Когда российские спецназовцы догнали корабль на катере и забросали светошумовые гранаты, украинские моряки начали оказывать отчаянное сопротивление. Они отбивались шлангами и цепями, нанося ранения противнику.
В конце концов Геническ захватили и пришвартовали к причалу, а команду разместили на берегу. Бойчук с семьей эвакуировались на подконтрольную Украине территорию, а вскоре удалось вернуть сам корабль.
В 2017 году о тральщике и его командире сняли одноименный фильм — Геническ.
В начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Бойчук находился в Мариуполе на борту корабля управления Донбасс.
Украинские корабли в порту были уничтожены, а сам Бойчук вместе с побратимами защищал порт и город. Вскоре украинские силы попали в окружение, а командир оказался в российском плену.
Тральщик Геническ, которым он когда-то командовал, был уничтожен российской крылатой ракетой 5 июня 2022 года.
Обмен пленными 14 августа
В четверг, 14 августа, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными.
Домой вернулись 84 украинца, среди которых были как военные, так и гражданские.
Особенностью этого обмена стало то, что более 50 гражданских наконец-то вернулись домой — многие из них содержались в российском плену еще с 2014, 2015, 2016 и 2017 годов.
Фото: Богдан Кутепов