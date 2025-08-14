Экс-командир Геническа Бойчук вернулся домой после трех лет плена

Бывший командир минного тральщика Геническ, старший мичман Александр Бойчук вернулся в Украину из российского плена.

Возвращение Александра Бойчука из плена

О возвращении защитника Мариуполя Александра Бойчука сообщил военнослужащий Богдан Кутепов.

— Моего друга, защитника Мариуполя, который пропал еще в первые месяцы полномасштабной войны, и которого первый год вообще не было в списках живых, но жена верила и ждала — наконец сегодня освободили из террористического плена, — рассказал он.

По словам Кутепова, домой вернулся Бойчук — командир единственного украинского минного тральщика (сегодня уже разбомбленного), которым он руководил во время российской оккупации Крыма в 2014 году.

Большинство украинских кораблей оказались в руках российских оккупантов, но тральщик Геническ оставался непокоренным. Командир Бойчук не позволил врагам зайти на борт, хотя под его кораблем стояли гранатометы, пулеметы и автоматические пушки.

На борту заканчивались запасы еды и воды, но это не остановило экипаж. Тогда Бойчук попытался прорвать окружение еще раз.

Когда российские спецназовцы догнали корабль на катере и забросали светошумовые гранаты, украинские моряки начали оказывать отчаянное сопротивление. Они отбивались шлангами и цепями, нанося ранения противнику.

В конце концов Геническ захватили и пришвартовали к причалу, а команду разместили на берегу. Бойчук с семьей эвакуировались на подконтрольную Украине территорию, а вскоре удалось вернуть сам корабль.

В 2017 году о тральщике и его командире сняли одноименный фильм — Геническ.

В начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Бойчук находился в Мариуполе на борту корабля управления Донбасс.

Украинские корабли в порту были уничтожены, а сам Бойчук вместе с побратимами защищал порт и город. Вскоре украинские силы попали в окружение, а командир оказался в российском плену.

Тральщик Геническ, которым он когда-то командовал, был уничтожен российской крылатой ракетой 5 июня 2022 года.

Обмен пленными 14 августа

В четверг, 14 августа, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными.

Домой вернулись 84 украинца, среди которых были как военные, так и гражданские.

Особенностью этого обмена стало то, что более 50 гражданских наконец-то вернулись домой — многие из них содержались в российском плену еще с 2014, 2015, 2016 и 2017 годов.

Фото: Богдан Кутепов

