Инициатива PURL по оборонной поддержке Украины уже собрала $1,5 млрд — Зеленский

Новая инициатива по оборонной поддержке Украины по программе PURL, реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Инициатива PURL собрала первые $1,5 млрд

— На сегодня мы уже имеем $1,5 млрд. Благодаря инициативе НАТО Prioritised Ukraine Requirements List страны — члены блока могут сотрудничать для закупки изготовленного в США оружия для Украины. Это механизм, который действительно укрепляет нашу оборону, — пояснил глава государства.

Зеленский уточнил размеры взносов конкретных стран:

Нидерланды — $500 млн;

Дания, Норвегия и Швеция — $500 млн;

Германия вчера добавила еще $500 млн.

— Продолжаем обсуждение с другими странами. Каждый вклад в рамках PURL — это прямые инвестиции в нашу способность защищать жизни наших людей и приближать достойный мир. Спасибо всем нашим союзникам за поддержку Украины, — подчеркнул президент.

Два дня назад Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась со странами НАТО о ежемесячной закупке вооружения на $1-1,5 млрд по программе PURL.

Недавно США и НАТО запустили новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), целью которой является быстрая поставка вооружений, в частности американского производства.

