Инициатива PURL по оборонной поддержке Украины уже собрала $1,5 млрд — Зеленский
Новая инициатива по оборонной поддержке Украины по программе PURL, реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Инициатива PURL собрала первые $1,5 млрд
— На сегодня мы уже имеем $1,5 млрд. Благодаря инициативе НАТО Prioritised Ukraine Requirements List страны — члены блока могут сотрудничать для закупки изготовленного в США оружия для Украины. Это механизм, который действительно укрепляет нашу оборону, — пояснил глава государства.
Зеленский уточнил размеры взносов конкретных стран:
- Нидерланды — $500 млн;
- Дания, Норвегия и Швеция — $500 млн;
- Германия вчера добавила еще $500 млн.
— Продолжаем обсуждение с другими странами. Каждый вклад в рамках PURL — это прямые инвестиции в нашу способность защищать жизни наших людей и приближать достойный мир. Спасибо всем нашим союзникам за поддержку Украины, — подчеркнул президент.
Два дня назад Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась со странами НАТО о ежемесячной закупке вооружения на $1-1,5 млрд по программе PURL.
Недавно США и НАТО запустили новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), целью которой является быстрая поставка вооружений, в частности американского производства.