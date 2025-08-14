Одессу внесли в перечень территорий, где ведутся активные боевые действия: детали
119 населенных пунктов Одесской области включены в перечень территорий, где ведутся активные боевые действия.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.
Обновлен перечень населенных пунктов, где ведутся боевые действия: что известно
Перечень территорий, где происходят активные боевые действия, обновило Министерство по восстановлению Украины.
Согласно приказу №1151 от 15 июля, в список включили 119 населенных пунктов в 7 общинах Одесской области. В него также внесли ключевые города регионов, такие как: Одесса, Измаил, Килия, Вилково и Черноморск.
Стоит отметить, что на большинстве из этих территорий начало боевых действий датируется с 26 мая 2025 года. Именно тогда Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по региону.
Что означает новый статус
Новый статус вносит следующие изменения:
- в городах могут создавать военные администрации;
- ОВА получит право приостанавливать решения местных советов, отстранять должностных лиц и перераспределять средства бюджетов общин;
- жители получат доступ к расширенной программе Е-Восстановление для компенсаций за уничтоженное или поврежденное жилье.
Также в правительстве объясняют, что жители территорий, внесенных в перечень, смогут гарантированно получить предусмотренные законом льготы.