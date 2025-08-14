Одессу внесли в перечень территорий, где ведутся активные боевые действия: детали

119 населенных пунктов Одесской области включены в перечень территорий, где ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Обновлен перечень населенных пунктов, где ведутся боевые действия: что известно

Перечень территорий, где происходят активные боевые действия, обновило Министерство по восстановлению Украины.

Сейчас смотрят

Согласно приказу №1151 от 15 июля, в список включили 119 населенных пунктов в 7 общинах Одесской области. В него также внесли ключевые города регионов, такие как: Одесса, Измаил, Килия, Вилково и Черноморск.

Стоит отметить, что на большинстве из этих территорий начало боевых действий датируется с 26 мая 2025 года. Именно тогда Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по региону.

Что означает новый статус

Новый статус вносит следующие изменения:

в городах могут создавать военные администрации;

ОВА получит право приостанавливать решения местных советов, отстранять должностных лиц и перераспределять средства бюджетов общин;

жители получат доступ к расширенной программе Е-Восстановление для компенсаций за уничтоженное или поврежденное жилье.

Также в правительстве объясняют, что жители территорий, внесенных в перечень, смогут гарантированно получить предусмотренные законом льготы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.