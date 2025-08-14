Александр Ширшин официально уволился с должности комбата 47 ОМБр

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин (позывной Гений) сообщил, что больше не занимает эту должность.

О своем решении он написал в Facebook.

Комбат Магуры Ширшин уволился с должности

— Официально не комбат. Пришло время покинуть свой батальон. Своих бойцов, с которыми прошли не простой путь, с которыми “вырастали” и учились воевать. Каждый осознанный пережитый опыт, даже тяжелый и неприятный, может и должен стать орудием для достижения цели, — написал он.

Ширшин добавил, что уверен в своих военных и верит, что они смогут с пользой использовать полученный опыт.

— Имел честь служить здесь бок о бок с невероятно достойными людьми. Горжусь каждым из них. А пока кто-то буквально считает гвозди в распоряжении батальона, ища повод для очередного расследования, которых сейчас уже столько, что я сбился со счета, мы будем дальше продолжать двигать этот мир, стоя перед очередной неизвестностью, но с пониманием своего долга и большой мечтой о сильной и независимой Украине, – отметил он.

Конфликт Ширшина и командования

21 мая рабочая группа Генштаба, созданная для проверки информации из публичного заявления Ширшина, назвала его “недисциплинированным”. В Генштабе отметили, что распространение служебных данных в соцсетях заслуживает замечания.

Командир объяснил, что сделал публичное заявление после того, как его обращения, официальные и неофициальные, о целесообразности выполнения определенных задач остались без ответа.

По словам Ширшина, он “написал пост с простой целью: необходимо изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности”.

Он также подчеркнул, что никогда не требовал отставки главнокомандующего или других отдельных должностных лиц, потому что считает, что проблемы в армии носят системный характер.

Ранее Ширшин подал рапорт на увольнение со службы. В Facebook он обвинил высшее командование в бессмысленных потерях личного состава, в частности на Курском направлении.

47-я бригада Магура воюет на нескольких направлениях фронта.

Фото: Александр Ширшин

