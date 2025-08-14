События ночи 14 августа: заявление Коалиции желающих по Украине и “бавовна” в Волгограде

В ночь на 14 августа Россия атаковала прифронтовые области Украины ударными дронами и баллистикой. Неспокойно было и в российском Волгограде, где после атаки БпЛА горит местный НПЗ.

А США временно сняли часть санкций против России для организации встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 14 августа — в подборке Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Атака дронов на НПЗ в российском Волгограде

В ночь на 14 августа беспилотники атаковали в российском Волгограде нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Волгограднефтепереработка.

В результате взрывов на НПЗ вспыхнули пожары. Это подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

— В результате падения обломков произошло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к тушению пожара. По предварительным данным, пострадавших нет, — сказал он.

Российские СМИ публикуют многочисленные фото и видео последствий.

В аэропорту Волгограда временно не выпускали и не принимали самолеты.

США сняли часть санкций с РФ перед саммитом на Аляске

Соединенные Штаты временно сняли часть санкционных ограничений в отношении финансовых операций России – это необходимо для организации встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится на Аляске 15 августа.

Накануне вечером Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина выдало специальную лицензию, которая будет действовать еще пять дней после запланированных переговоров, то есть до 20 августа.

При этом она не предусматривает разблокирование подсанкционного имущества или выполнение каких-либо других финансовых операций, не указанных в документе.

Коалиция желающих определила условия для прекращения огня в Украине

Лидеры Коалиции решительных в заявлении, обнародованном после виртуальной встречи европейских лидеров, Владимира Зеленского и Дональда Трампа, выступили против того, чтобы ВСУ имели какие-либо ограничения в рамках будущего мирного соглашения между РФ и Украиной.

Они также считают, что Москва не должна иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО.

Кроме того, они дали четко понять, что путь к миру в Украине не может быть решен без участия Украины.

США не будут вести переговоры с РФ без Украины

А вице-президент Джей Ди Венс заверил, что США не будут вести переговоры с Россией о прекращении огня без участия Украины или Европы.

Об этом, как сообщают СМИ со ссылкой на двух немецких чиновников, Венс сказал президенту Владимиру Зеленскому и европейским союзникам во время вчерашнего разговора.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 268-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.