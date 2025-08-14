Путин готовит для Трампа “исторические материалы”, чтобы оправдать войну в Украине – ЦПД

Российский диктатор Владимир Путин готовит к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске определенные “исторические материалы”, которые должны доказать, что Украина якобы “искусственное государство”.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО со ссылкой на информацию разведки.

Как Путин готовится к встрече с Трампом 15 августа

Там говорят, что речь идет о географических картах, с помощью которых Путин будет пытаться убедить Трампа в том, что современная Украина “сформирована за счет территорий других стран”.

— Это якобы должно оправдать военную агрессию Кремля против Украины и претензии РФ на украинские территории, — говорится в сообщении.

В ЦПД такие псевдоисторические спекуляции называют типичным приемом российской пропаганды, к которым неоднократно прибегал в выступлениях и сам Путин.

— Подобный подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой, — отмечают в центре.

И напоминают, что большинство стран или их частей в прошлом входили в состав других государств, в том числе и нынешняя РФ, которая в свое время была частью Золотой Орды, а многие нынешние ее территории принадлежали Германии, Швеции, Финляндии и другим.

— Впрочем, никакие исторические факты, а тем более псевдоисторические фантазии, не могут быть основанием для территориальных посягательств и не оправдывают вооруженную агрессию против других стран, — резюмировали в ЦПД.

