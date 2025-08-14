РФ атаковала Украину 45 дронами и двумя ракетами С-300/400: сколько удалось сбить

В ночь на 14 августа Россия атаковала Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 45 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами различных типов.

Ночная атака на Украину 14 августа: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, сегодня ночью враг запустил две ракеты С-300/400 с территории Курской области РФ, а дроны — с направлений Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска и Шаталово.

В частности, ударными БпЛА оккупанты атаковали прифронтовые районы Донецкой и Черниговской областей, а ракетами — Сумскую.

Предварительно, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 24 вражеских БпЛА на Севере и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 21 дрона на 12 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 268-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

