Во время обмена 14 августа удалось освободить из российского плена 51 гражданского. Работа по возвращению была долгой и сложной.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Единые новости.

Обмен пленными 14 августа: что известно

По словам Юсова, для возвращения украинцев из плена Украина использовала различные инструменты, включая международное посредничество. Подготовка к обмену длилась долго и была достаточно тяжелой.

— Подготовка именно к этому обмену длилась на самом деле долго, и это была сложная работа. Безусловно, и у врага есть какое-то свое видение и определенные точки, на которые нужно давить, — сказал Юсов.

Он добавил, что подобные обмены будут продолжаться и сейчас идет работа по освобождению других пленников Кремля.

— Но сегодня учительница младших классов, предприниматели, которые были незаконно задержаны, и, безусловно, добровольцы и защитники, которые находились в российском плену. Каждая из этих историй — это история достоинства и человеческой борьбы за свою страну и свободу, — рассказал Юсов.

В ходе этого обмена из плена были освобождены 3 женщины. Юсов рассказал, отличается ли отношение российских оккупантов к женщинам и мужчинам в плену.

— Очень по-разному. Зависит от мест содержания, условий и времени попадания в плен. В начале вторжения у нас были истории, когда отказывались освобождать беременных женщин-военнослужащих. Разные условия содержания, разные особенности. Еще украинские женщины остаются в российском плену. Работа по их возвращению продолжается, — добавил Юсов.

Напомним, 14 августа состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 84 наших соотечественника.

Также государственная пограничная служба Украины также опубликовала первые кадры эмоций освобожденных из плена.

