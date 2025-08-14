Украина в рамках обмена выдала России экс-главу МВД Крыма Федоряна

В рамках обмена 84 на 84, который состоялся в четверг, 14 августа, Украина выдала России бывшего заместителя начальника Крымского управления МВД Николая Федоряна.

Это помогло вернуть домой украинцев, часть из которых находились в плену еще с 2014 года.

О его обмене говорится в сообщении, опубликованном проектом Хочу к себе в Telegram.

Сейчас смотрят

Освобождение Николая Федоряна: что известно

Сообщается, что в рамках государственного проекта под названием Хочу к себе 14 августа 2025 года коллаборационист Николай Федорян уехал в Россию с параллельным возвращением украинцев, которые находились в российском плену.

Известно, что Федорян, находясь во временно оккупированном Крыму, предоставлял сотрудникам ФСБ, которые проводили незаконные обыски у крымских татар, транспорт.

Российские силовики, в свою очередь, кроме обысков незаконно задерживали представителей коренного народа Крыма и перевозили их в места лишения свободы.

Напомним, о задержании Николая Федоряна сообщили 9 ноября 2020 года. Его схватили на административной границе с оккупированным Крымом.

Прокуратура АР Крым тогда заявила, что его подозревают в государственной измене и содействии российским спецслужбам.

По версии следствия, Федорян причастен к преследованию крымских татар, ведь он с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации компании Черноморнефтегаз, и даже после российской оккупации полуострова остался на должности.

Ранее, до 2011 года, Николай Федорян служил в структурах МВД.

Источник: Хочу к себе

Фото: Хочу к себе

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.