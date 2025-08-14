Укр Рус
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Потери РФ на 14 августа: ликвидировано еще 990 оккупантов и почти 30 артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ на 14 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 990 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 268-е сутки полномасштабной войны достигли 1 067 100 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 14 августа 2025

  • личного состава — около 1 067 100 (+990) человек;
  • танков — 11 104 (+5);
  • боевых бронированных машин — 23 130 (+3);
  • артиллерийских систем — 31 458 (+29);
  • РСЗО — 1 466 (+1);
  • средства ПВО — 1 207;
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 51 043 (+191);
  • крылатых ракет — 3 558;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 58 456 (+191);
  • специальной техники — 3 937.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 268-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ

