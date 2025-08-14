Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 14 августа: ликвидировано еще 990 оккупантов и почти 30 артсистем
Потери РФ на 14 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 990 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 268-е сутки полномасштабной войны достигли 1 067 100 убитыми и ранеными.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 14 августа 2025
- личного состава — около 1 067 100 (+990) человек;
- танков — 11 104 (+5);
- боевых бронированных машин — 23 130 (+3);
- артиллерийских систем — 31 458 (+29);
- РСЗО — 1 466 (+1);
- средства ПВО — 1 207;
- самолетов — 421;
- вертолетов — 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 51 043 (+191);
- крылатых ракет — 3 558;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 58 456 (+191);
- специальной техники — 3 937.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 268-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.