Потери РФ на 14 августа: ликвидировано еще 990 оккупантов и почти 30 артсистем

Потери РФ на 14 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 990 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 268-е сутки полномасштабной войны достигли 1 067 100 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 14 августа 2025

личного состава — около 1 067 100 (+990) человек;

танков — 11 104 (+5);

боевых бронированных машин — 23 130 (+3);

артиллерийских систем — 31 458 (+29);

РСЗО — 1 466 (+1);

средства ПВО — 1 207;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 51 043 (+191);

крылатых ракет — 3 558;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 58 456 (+191);

специальной техники — 3 937.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 268-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

