Американские исследователи назвали 8 целей для ударов Украины по РФ: список

Американская исследовательская организация Институт Гудзона опубликовала отчет, в котором предложила восемь целей для украинских ударов по России, которые могли бы переломить позиционную стадию войны.

Об этом говорится в исследовании под названием Сломать тупик: российские цели, по которым должна нанести удар Украина.

Волго-Донской канал – ключевая артерия РФ

Исследователи считают, что именно Волго-Донской канал является ключевым путем между Каспием и Черным морем через Азовское море. Его используют как для военных, так и для коммерческих перевозок.

Помимо прочего, он очень важен для внутренних водных путей России, соединяя Балтийское и Белое моря с Черным.

В нем есть 13 шлюзов – девять на склоне Волги и четыре на склоне Дона. Несколько из них – критически уязвимы, особенно восьмой и девятый, гидравлический.

Завод дронов Shahed в Татарстане

Именно он является основным местом производства Россией и Ираном дронов-камикадзе Shahed-131/136/238 и их российских аналогов. Там производят до 190 единиц в день.

Ударить можно как по самому заводу, так и по его энергоснабжению – Нижнекамской ТЭЦ.

Железнодорожные узлы на границе с Китаем

Исследователи считают, что было бы уместно поразить и сухопутные маршруты между Россией и Китаем – особенно приграничные железнодорожные узлы Маньчжурия-Забайкальск и Суйфеньхэ-Пограничный.

Керченский мост и мосты через Сиваш

Также можно отрезать от суши полуостров Крым, который оккупанты используют как военную базу для нападений и воздушных ударов. Для этого в отчете предлагают нанести удар по Керченскому мосту и мостам через Сиваш (Чонгарский, Сивашский и Гениченский).

Мосты в Западном военном округе

Для того чтобы создать долгосрочные узкие места в логистике, можно использовать ключевые железнодорожные мосты в Западном военном округе РФ.

Особенно важно нанести удар по тем из них, которые обеспечивают транспортировку топлива и боеприпасов.

База ВМФ РФ в Очамчире

После украинских обстрелов Крыма РФ начала строить новую базу ВМФ РФ в Абхазии в Очамчире.

Приднестровский плацдарм

Известно, что в Приднестровье находится изолированный российский контингент, где дислоцировано около полутора тысяч военных без возможности подкрепления.

Его потенциальный захват уменьшит угрозу для Одессы, а также лишит россиян плацдарма на западе.

Базы Тихоокеанского флота России

Эти базы напрямую не задействованы в войне, однако их морская пехота воюет против Украины, поэтому исследователи предлагают использовать морские или воздушные дроны для демонстрации стратегического достижения и принуждения РФ распылить силы.

