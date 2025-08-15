Укр Рус
3 мин.

Британская разведка оценила шансы РФ оккупировать четыре области Украины

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российской армии понадобится примерно 4,4 года, чтобы полностью захватить четыре области Украины.

Такие предположения сделали в Министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

Британская разведка оценила возможность полной оккупации 4 областей Украины: что известно

Согласно сообщению британской разведки, при существующем темпе продвижения России, ей понадобится примерно 4,4 года, чтобы полностью оккупировать Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

К таким выводам разведка пришла из-за недавних заявлений Владимира Путина, где он требовал вывести украинские вооруженные силы из этих четырех областей.

Аналитики Министерства обороны Великобритании оценили суточные потери российской армии в 2025 году. Они пришли к выводу, что еще более четырех лет войны могут принести России примерно два миллиона потерь — как погибших, так и раненых.

— Это в дополнение к примерно 1 060 000 потерь, которые Россия, вероятно, уже понесла с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, включая около 250 тыс. убитых или пропавших без вести, — говорится в сообщении министерства обороны Великобритании.

Напомним, враг сосредоточил более 100 тысяч личного состава на Покровском направлении. Российские войска так и не смогли продвинуться в направлении Доброполья.

Связанные темы:

Война в УкраинеВСУРосія
