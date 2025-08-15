Кабмин одобрил выплату 15 млн грн семьям погибших в плену – Свириденко

По поручению Ставки Кабинет министров на внеочередном заседании принял решения, которые помогут в короткие сроки закрыть потребности фронта.

Речь идет о возможности для военных напрямую закупать автотехнику, упрощении процедуры списания утраченного в ходе боевых действий имущества и денежной помощи семьям погибших в плену.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

Сейчас смотрят

Кабмин принял решение по поручению Ставки

Военным частям предоставят возможность напрямую закупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы без лишних бюрократических процедур. Стоимость будет определяться по результатам экспертной оценки или по рыночным показателям. Это позволит быстро обновлять технику, которая изнашивается на передовой.

Имущество, утраченное или изношенное во время боевых действий, будут списывать по упрощенной процедуре. Если его стоимость не превышает 1,7 млн грн, процесс будет проходить быстрее, чтобы подразделения могли оперативно получать замену.

Семьи защитников, погибших в плену, получат денежную помощь в размере 15 млн грн. Также продлен до одного года срок подачи заявлений на единовременную выплату для раненых или тех, кто потерял трудоспособность после службы.

Минобороны предложило внести изменения в законодательство, чтобы отложить публикацию деклараций военнослужащих на год после завершения военного положения. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность использования таких данных врагом.

Напомним, по итогам заседания Ставки 11 августа главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что ВСУ получат дополнительное финансирование из бюджета. Он добавил, что в армии будет сокращена лишняя бюрократия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.