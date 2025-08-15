Комендантский час в Харькове и области в 2025 году: продолжительность

Комендантский час в Украине — это запрет находиться на улицах и в других общественных местах в определенный период суток без специально выданных пропусков и удостоверений. Он устанавливается с целью обеспечения общественного порядка, безопасности и защиты населения во время действия военного положения.

Факты ICTV узнавали, когда в Харькове начинается комендантский час.

Со скольки начинается комендантский час в Харькове

Харьковская область является приграничным регионом, который постоянно находится под угрозой атак со стороны врага. Именно поэтому в приграничных районах области возможно увеличение продолжительности комендантского часа. Это делается для усиления безопасности, предотвращения проникновения диверсионно-разведывательных групп и обеспечения эффективной работы сил обороны.

В Харькове и области меняется время комендантского часа, он будет начинаться на час позже и длиться с полуночи до 05:00. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

— Изменения вступят в силу в ночь с 16 на 17 августа 2025 года. В то же время, решение не распространяется на общины области, где введен местный усиленный комендантский час в связи с ситуацией с безопасностью, — отметили в ОГА.

Какие населенные пункты Харьковской области имеют большую продолжительность комендантского часа

Но есть определенные различия в продолжительности комендантского часа в отдельных районах Харьковской области.

Отличия коснулись:

Изюмского района;

37 населенных пунктов Чугуевского района;

41 населенного пункта Харьковского района;

42 населенных пунктов Богодуховского района;

73 населенных пунктов Купянского района.

В этих населенных пунктах комендантский час длится с 17:00 до 09:00.

Это позволяет ограничить передвижение гражданских лиц, выявить и задержать диверсионно-разведывательные группы, а также обеспечить соблюдение режима светомаскировки.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и в других общественных местах без специального пропуска или удостоверения, а также передвигаться на транспортных средствах без специального пропуска. Исключениями являются лица, привлеченные к выполнению задач по поддержанию правопорядка, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, и лица, которые направляются в укрытия во время воздушной тревоги. Напомним, что в Харькове во время воздушной тревоги станции метрополитена работают в режиме укрытия.

Ответственность за нарушение комендантского часа включает задержание и проверку документов, административный штраф, а в случае сопротивления — уголовную ответственность.

