Норвегия предоставляет Украине еще €84 млн на подготовку к зиме: детали

Норвегия выделяет еще 1 млрд норвежских крон (€84 млн), чтобы обеспечить Украину достаточным количеством природного газа для населения, бизнеса и промышленности перед началом отопительного сезона.

Об этом сообщила пресс-служба Норвегии на официальном сайте.

Норвегия выделила еще €84 млн помощи Украине

– Президент Зеленский обратился к нам с просьбой помочь в обеспечении Украины электричеством и теплом перед наступлением зимы. Я очень рад, что мы можем положительно откликнуться на эту просьбу, – заявил глава МИД Эспен Барт Эйде.

Он добавил, что Осло уже давно является важным партнером Киева и будет оставаться им в дальнейшем.

После более чем трех лет полномасштабной войны и неоднократных атак РФ энергетическая инфраструктура Украины понесла серьезные убытки.

Отмечается, что новая помощь является дополнением к предыдущей в размере 1 млрд норвежских крон, предоставленной в марте 2025 года на закупку газа.

Ожидается, что общая сумма норвежской помощи в 2025 году обеспечит поставки газа, а следовательно, и тепла и электроэнергии, примерно для 1 млн семей в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.

Средства выделяются в рамках норвежской программы Nansen для поддержки Украины. Деньги поступают через Европейский банк реконструкции и развития, а их получателем будет НАК Нафтогаз.

С 2022 года Норвегия в целом предоставила Украине поддержку в размере 4,6 млрд норвежских крон на закупку газа.

