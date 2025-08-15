Разведчик с ИИ: новый V2U заметили на всех направлениях фронта

На фронте заметили новую версию ударного беспилотника с искусственным интеллектом V2U. Этот российский разведывательный дрон работает на базе искусственного интеллекта.

Такую информацию сообщил специалист в области военных радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов.

V2U-разведчик с ИИ: характеристики дрона

Флеш рассказал, что уже на этой неделе этот БпЛА был замечен на всех участках фронта.

Сейчас смотрят

От ударной версии его отличает отсутствие хвостовых стабилизаторов в центре.

После завершения разведки этот дрон садится на парашюте.

– Когда мы изучали трофеи, там в программе V2U были разные названия этой линейки дронов. Ударный есть. Разведчик уже тоже есть. Остался дрон-курьер для логистики, – перечислил Флеш.

По словам специалиста, разработчик и производитель этого дрона неизвестны, и внутри него нет российских комплектующих.

– Для меня самый важный вопрос: взаимодействие разведчика и ударных дронов в роевом решении. Еще раз повторюсь, что я считаю эту разработку линейки БпЛА на ШИ самой инновационной и опасной, – подчеркнул Флеш.

Ранее ГУР МО Украины опубликовало данные о конструкции, электронной базе и источниках поставки российского ударного дрона V2U.

Его особенность – это способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта.

Фото: Про связь от Сергея Флеш

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.