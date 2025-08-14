Укр Рус
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Юлия Захарченко, редактор ленты
Украина хочет мира, но не любой ценой: Матернова о встрече Трампа и Путина

Украина хочет мира, но не любой ценой — посол Матернова
Фото: Факти ICTV

Украина хочет мира, но не любой ценой. Именно Украина должна решить все вопросы относительно своего будущего и окончания полномасштабной войны.

Такое мнение высказала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

Матернова о встрече Трампа и Путина

— Украина хочет мира, но не любой ценой. Я искренне надеюсь, что США и президент Трамп будут помнить об этом. Во имя сегодняшних украинских жертв и всех других, кто погиб в результате российских атак, — отметила посол.

Матернова обратила внимание, что вскоре состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина без представителей Украины и других стран Европы.

Однако все экзистенциальные вопросы о будущем и окончании войны должна решать именно Украина, убеждена посол.

Она считает, что союзники должны предоставить Украине гарантии безопасности, иначе кремлевский диктатор Путин нанесет повторный удар.

Сейчас мир наблюдает за событиями вокруг Аляски с надеждой на прекращение огня, однако российские войска продолжают убивать мирных жителей Украины, обратила внимание Матернова.

