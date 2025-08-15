Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Средняя зарплата учителя в Украине в 2025 году: сколько получают педагоги
Осенние каникулы 2025: когда будут отдыхать школьники
Эксклюзив
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
3 мин.

Потери врага на 15 августа: ликвидировано еще 940 оккупантов и самолет Су-30СМ

Втрати РФ, Втрати Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 15 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 940 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 269-й день полномасштабной войны достигли 1 068 040 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Такие данные по состоянию на 15 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 15 августа 2025 года

  • личного состава – около 1 068 040 (+940) человек;
  • танков – 11 106 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 133 (+3);
  • артиллерийских систем – 31 498 (+40);
  • РСЗО – 1 467 (+1);
  • средств ПВО – 1 207;
  • самолетов – 422 (+1);
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 190 (+147);
  • крылатых ракет – 3 558;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 596 (+140);
  • специальной техники – 3 940 (+3).

Напомним, что 14 августа Россия потеряла Су-30СМ, который выполнял задание юго-восточнее острова Змеиный.

Известно, что на поверхности моря найдены обломки самолета. О судьбе пилотов пока ничего не известно.

Напомним, что 14 августа Россия потеряла Су-30СМ, который выполнял задание юго-восточнее острова Змеиный.

Известно, что на поверхности моря найдены обломки самолета. О судьбе пилотов пока ничего не известно.

олномасштабная война в Украине длится уже 1 269-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 15 августа 2025 года – ситуация на фронте
Генштаб

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь