Потери врага на 15 августа: ликвидировано еще 940 оккупантов и самолет Су-30СМ

Потери врага на 15 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 940 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 269-й день полномасштабной войны достигли 1 068 040 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Такие данные по состоянию на 15 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 15 августа 2025 года

личного состава – около 1 068 040 (+940) человек;

танков – 11 106 (+2);

боевых бронированных машин – 23 133 (+3);

артиллерийских систем – 31 498 (+40);

РСЗО – 1 467 (+1);

средств ПВО – 1 207;

самолетов – 422 (+1);

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 190 (+147);

крылатых ракет – 3 558;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 58 596 (+140);

специальной техники – 3 940 (+3).

Напомним, что 14 августа Россия потеряла Су-30СМ, который выполнял задание юго-восточнее острова Змеиный.

Известно, что на поверхности моря найдены обломки самолета. О судьбе пилотов пока ничего не известно.

Напомним, что 14 августа Россия потеряла Су-30СМ, который выполнял задание юго-восточнее острова Змеиный.

Известно, что на поверхности моря найдены обломки самолета. О судьбе пилотов пока ничего не известно.

олномасштабная война в Украине длится уже 1 269-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.