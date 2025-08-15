Потери врага на 15 августа: ликвидировано еще 940 оккупантов и самолет Су-30СМ
Потери врага на 15 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 940 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 269-й день полномасштабной войны достигли 1 068 040 убитыми и ранеными.
Такие данные по состоянию на 15 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 15 августа 2025 года
- личного состава – около 1 068 040 (+940) человек;
- танков – 11 106 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 133 (+3);
- артиллерийских систем – 31 498 (+40);
- РСЗО – 1 467 (+1);
- средств ПВО – 1 207;
- самолетов – 422 (+1);
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 190 (+147);
- крылатых ракет – 3 558;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 596 (+140);
- специальной техники – 3 940 (+3).
Напомним, что 14 августа Россия потеряла Су-30СМ, который выполнял задание юго-восточнее острова Змеиный.
Известно, что на поверхности моря найдены обломки самолета. О судьбе пилотов пока ничего не известно.
олномасштабная война в Украине длится уже 1 269-е сутки.
