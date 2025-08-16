Укр Рус
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
2 мин.

Атака на Славянск 16 августа: враг ударил по городу дронами Italmas

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Сегодня Славянск враг атаковал дронами Italmas. Обстрел произошел вечером 16 августа.

Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Атака Славянска сегодня: что известно

Известно, что город обстреляли дважды.

Первый удар произошел около 18:15 в районе железнодорожного микрорайона. В результате атаки была ранена женщина и повреждены дома частного сектора.

Второй обстрел произошел в 19:30 в микрорайоне Лиманы. Беспилотник снова попал в жилую застройку.

В обоих случаях удары по городу наносились с помощью дронов Italmas.

Вадим Лях призвал местных жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Напомним, 13 июля оккупанты нанесли удар по Славянску. По словам главы МВА, взрывы прогремели в микрорайоне Лесной.

В результате российского обстрела повреждены многоэтажки и частные дома в жилом районе.

По его словам, известно о двух пострадавших от российского обстрела. Среди раненых – 13-летний мальчик.

Также Сырский сообщил Зеленскому, что ситуация на некоторых участках фронта остается достаточно напряженной. ВСУ продолжают героически защищать позиции вдоль всей линии соприкосновения.

