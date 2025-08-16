Атака на Славянск 16 августа: враг ударил по городу дронами Italmas
Сегодня Славянск враг атаковал дронами Italmas. Обстрел произошел вечером 16 августа.
Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Атака Славянска сегодня: что известно
Известно, что город обстреляли дважды.
Первый удар произошел около 18:15 в районе железнодорожного микрорайона. В результате атаки была ранена женщина и повреждены дома частного сектора.
Второй обстрел произошел в 19:30 в микрорайоне Лиманы. Беспилотник снова попал в жилую застройку.
В обоих случаях удары по городу наносились с помощью дронов Italmas.
Вадим Лях призвал местных жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
Напомним, 13 июля оккупанты нанесли удар по Славянску. По словам главы МВА, взрывы прогремели в микрорайоне Лесной.
В результате российского обстрела повреждены многоэтажки и частные дома в жилом районе.
По его словам, известно о двух пострадавших от российского обстрела. Среди раненых – 13-летний мальчик.
