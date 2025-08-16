Россияне снимают постановочные “захваты” сел для отчетов Кремлю – ГУР

Пропаганда РФ прибегает к новой тактике распространения дезинформации и активно ее применяет. Речь идет о постановочных “захватах” населенных пунктов с целью создания иллюзии успехов на фронте.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Фейковые победы россиян: детали ГУР

Для создания таких “побед” враг направляет небольшие группы с российскими флагами (“двойки”) в обход позиций украинских защитников.

По данным разведки, части из них удается просочиться в отдельные населенные пункты и снять короткие видео с якобы подтверждениями “захвата” территории.

– Такие ролики используются для “победных” отчетов перед кремлевским руководством и распространения в СМИ с целью давления на украинское общество, – отметили в ГУР.

Так, накануне россияне распространили очередное такое видео из села Андреевка-Клевцово Волновахского района Донецкой области.

Но бойцы РДК в составе спецподразделения Тимура ГУР и воины 5 отдельной тяжелой механизированной бригады продемонстрировали реальное положение дел в селе.

Недавно подобную группу “знаменосцев” в селе Зеленый Гай ликвидировали бойцы подразделения Братство в составе спецподразделения Тимура ГУР.

