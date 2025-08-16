Укр Рус
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
4 мин.

Зеленский в понедельник в Вашингтоне обсудит с Трампом детали завершения войны

Зеленський, Трамп
Фото: Факти ICTV

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение президента США Дональда Трампа о трехсторонней встрече Украина-Америка-Россия после полуторачасового разговора по итогам саммита с Путиным и формат будущих переговоров.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале.

Зеленский о разговоре с Трампом

— Длительный, содержательный разговор с президентом Трампом сначала один на один, а затем также с участием европейских лидеров. В целом разговор длился более полутора часов, примерно час — с президентом Трампом, — сообщил Зеленский.

По словам украинского президента, Трамп проинформировал его о встрече с российским лидером и основных пунктах разговора.

— Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины заявил, что готов к трехсторонней встрече в формате Украина-Америка-Россия. Ведь ключевые вопросы могут обсуждаться только на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого.

Зеленский также сообщил, что все детали по завершению войны собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне в понедельник.

Телефонный разговор с Трампом: кто среди участников

По информации журналиста Axios Барака Равида, телефонный разговор Дональда Трампа с Зеленским и европейскими союзниками длился более 1,5 часов.

По состоянию на 09:30 президент США разговаривал по телефону с лидерами НАТО. Из-за этого высадка Трампа с самолета задерживалась, поскольку президент завершал разговор.

За інформацією AFP News Agency, у телефонній розмові Зеленського з Трампом також взяли участь:

  • Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;
  • Президент Франції Еммануель Макрон;
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • Генеральний секретар НАТО Март Рютте;
  • Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

— Важно, чтобы европейцы были вовлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в обеспечении безопасности Украины, — отметил Зеленский.

Эти разговоры проходят после завершения утром 16 августа саммита на Аляске между американским президентом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон длились несколько часов и стали первой личной встречей лидеров после возвращения Трампа в Белый дом.

Одной из основных тем обсуждения была война в Украине и возможность прекращения огня.

Пока подробные результаты саммита на Аляске не объявлены. Однако известно, что никакого соглашения так и не подписали.

Трамп Путін

