В Дії временно не будет работать услуга єВідновлення: причина

Услуга єВідновлення временно не будет работать на портале и в приложении Дія из-за технических работ по обслуживанию государственных реестров.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Технические работы продлятся почти 36 часов

— С 20:00 16 августа до 08:00 18 августа ГП НАИС будет проводить технические работы по обслуживанию государственных реестров Министерства юстиции. Поскольку данные этих реестров используются для проверок права собственности, на время технических работ не будет работать услуга єВідновлення на портале и в приложении Дія, — отмечают в министерстве.

Таким образом, граждане, которые планировали подавать заявления на восстановление жилья через цифровой сервис, должны подождать до утра понедельника.

Все остальные услуги Дія будут продолжать работать в обычном режиме.

єВідновлення — это государственная программа, которая предусматривает предоставление финансовой, материальной или консультативной помощи гражданам, бизнесу и организациям, пострадавшим в результате войны, чрезвычайных ситуаций или разрушений инфраструктуры.

Помощь может включать компенсации за поврежденное имущество, восстановление жилья, поддержку малого и среднего бизнеса, а также социальную поддержку наиболее уязвимых групп населения.

Получить помощь по єВідновлення могут:

Физические лица — владельцы жилья или частного имущества, которое было повреждено или разрушено; лица, потерявшие источники дохода из-за войны или чрезвычайной ситуации.

— владельцы жилья или частного имущества, которое было повреждено или разрушено; лица, потерявшие источники дохода из-за войны или чрезвычайной ситуации. Малый и средний бизнес — предприниматели, которые понесли убытки, потеряли оборудование или помещения и нуждаются в финансовой поддержке для возобновления деятельности.

— предприниматели, которые понесли убытки, потеряли оборудование или помещения и нуждаются в финансовой поддержке для возобновления деятельности. Общественные организации и учреждения — учебные заведения, медицинские учреждения, общественные центры, пострадавшие от разрушений и нуждающиеся в ресурсах для восстановления функционирования.

Для получения помощи заявитель должен подать заявку через официальный портал єВідновлення или соответствующие государственные органы, предоставить подтверждающие документы о причиненном ущербе и пройти процедуру проверки.

Размер и форма помощи определяются в соответствии с масштабом повреждений и категорией заявителя.

Фото: Дия

