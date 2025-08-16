В ОП опровергли заявление о “воздушном перемирии”: детали

В Офисе президента заявили, что ничего не слышали о договоренностях относительно так называемого воздушного перемирия, о котором якобы договорились президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин на Аляске.

Об этом заявил советник украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, реагируя на заявление журналиста The Economist.

Перемирие в небе: что известно и реакция ОП

Журналист издания The Economist Оливер Керрол, ссылаясь на источники, написал, что во время встречи Трампа и Путина якобы было достигнуто предварительное соглашение о «воздушном перемирии» до трехсторонней встречи лидеров.

Сейчас смотрят

– Мы считаем, что небо даст сигнал о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной, – заявил собеседник журналиста.

Под этим постом в соцсети X свой комментарий оставил Дмитрий Литвин, отметив, что Украина “еще ничего об этом не слышала”.

Тогда Керролл добавил другой пост: Администрация президента Украины заявляет, что ей ничего не известно о таком соглашении. Возможно, оно является более “временным”, чем я предполагал.

В пятницу, 15 августа, на Аляске в городе Анкоридж состоялся саммит с участием Трампа и Путина.

Американский президент сообщил, что по его итогам не было подписано ни одного соглашения, но саму встречу он назвал “очень продуктивной”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.