Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Зеленский в разговоре с Трампом отказался уступать территории Донбасса — СМИ

Трамп, Путін, Зеленський
Фото: Факти ICTV

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отверг предложения о передаче под контроль России территорий Донбасса, которые находятся под юрисдикцией Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Зеленский отказался передавать России полный контроль над Донбассом: что известно

Источники издания утверждают, что после встречи Трампа и Путина на Аляске лидер США заявил Зеленскому, что достижение мирного соглашения с Россией возможно при территориальных уступках Украины.

То есть, Украина должна отказаться от территорий Луганской и Донецкой областей, которые контролирует, и передать их полностью России.

Издание пишет, что Зеленский категорически отверг возможность таких уступок, отметив, что Украина не собирается сдавать свои территории.

Анонимные источники сообщили о заявлении Трампа, что Путин якобы готов к замораживанию линии фронта, если Украина согласится выйти со всей территории Донбасса, который является главной целью для Кремля.

Напомним, Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие вопросы, касающиеся территориальной целостности государства, не могут обсуждаться без участия Украины и учета положений ее Конституции.

Также Владимир Зеленский поддержал предложение президента США Дональда Трампа о трехсторонней встрече Украина-Америка-Россия после полуторачасового разговора по результатам саммита с Путиным и формат будущих переговоров.

В пятницу, 15 августа, на Аляске встретились президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин.

Дональд Трамп

