ВСУ уничтожают оккупантов в Сумской области: продвинулись на расстояние до 2,5 км

В Сумской области на Северо-Слобожанском направлении Силы обороны активно уничтожают российских оккупантов и освобождают населенные пункты Украины.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в сообщении, опубликованном вечером 16 августа.

Генштаб о ситуации в Сумской области

Как отметили в Генштабе, на Северо-Слобожанском направлении продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км на соответствующих участках.

В определенных локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения, чтобы предотвратить логистическое обеспечение, эвакуацию и усиление подразделений российских оккупантов, отмечают в Генштабе.

В частности, активные действия происходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области.

Недавно стало известно, что Силы обороны Украины освободили шесть населенных пунктов в Донецкой области, расположенных между Константиновкой и Покровском.

Среди них — Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

Кроме этого, 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что Покровск полностью очищен от российских диверсионно-разведывательных групп.

