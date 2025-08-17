Ампутировали руку и ногу: в Курской области тяжело ранен генерал РФ Абачев

В ночь с 16 на 17 августа украинские силы нанесли точный удар по колонне противника на трассе Рыльск-Хомутовка в Курской области РФ.

В Курской области ранен генерал Абачев

Как сообщают в Главном управлении разведки Украины, в результате атаки серьезных ранений получил заместитель командующего группировкой войск Север ВС РФ – генерал-лейтенант Абачев.

Раненого доставили военно-транспортным самолетом в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве.

По медицинским данным, Абачеву пришлось ампутировать руку и ногу.

ГУР МО Украины подчеркивает что за каждое военное преступление против украинского народа оккупанты понесут справедливое наказание.

Ранее в Главном управлении разведки сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе уничтожали склад боеприпасов и группу российских оккупантов.

Удар был нанесен в момент, когда грузовик с личным составом противника заезжал на территорию промышленной зоны в районе проезда Корвацкого.

В результате взрыва уничтожены по меньшей мере шесть окупантов из подразделений морской пехоты и экипаж беспилотника так называемого кадыровского батальона Ахмад-Восток.

