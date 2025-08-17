Французский министр посетит Киев для обсуждения членства Украины в ЕС

Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад в сентябре посетит Киев, чтобы обсудить евроинтеграцию Украины.

Об этом сообщает французское издание La Tribune Dimanche.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

По словам Аддада, его поездка станет частью более широкого диалога между Киевом и европейскими столицами накануне ключевых решений ЕС о дальнейшем расширении.

— Я буду в Украине в сентябре, чтобы продолжить наши переговоры: цель — быстро начать первую часть переговоров, — заявил французский министр.

Аддад отметил, что Париж полностью поддерживает стремление Украины присоединиться к европейскому сообществу.

Во Франции подчеркивают поддержку Киева, но призывают к реалистичному и поэтапному подходу.

— Россия не имеет права вето на политическое будущее Украины. Украина имеет суверенное право выбирать свои союзы и свой политический курс, — отметил французский чиновник.

Кроме того, Аддад рассказал о недавней беседе с Тарасом Качкой, вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской интеграции.

Они обсуждали, что вступление в Евросоюз — это сложный и длительный процесс, который предусматривает далеко идущие реформы для обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией, независимости судебной власти, защиты меньшинств и т. д.

Напомним, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности страны начать переговоры о вступлении в ЕС.

Однако единственным препятствием для старта этого процесса остается вето Венгрии.

