Французский министр посетит Киев для обсуждения членства Украины в ЕС
Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад в сентябре посетит Киев, чтобы обсудить евроинтеграцию Украины.
Об этом сообщает французское издание La Tribune Dimanche.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС
По словам Аддада, его поездка станет частью более широкого диалога между Киевом и европейскими столицами накануне ключевых решений ЕС о дальнейшем расширении.
— Я буду в Украине в сентябре, чтобы продолжить наши переговоры: цель — быстро начать первую часть переговоров, — заявил французский министр.
Аддад отметил, что Париж полностью поддерживает стремление Украины присоединиться к европейскому сообществу.
Во Франции подчеркивают поддержку Киева, но призывают к реалистичному и поэтапному подходу.
— Россия не имеет права вето на политическое будущее Украины. Украина имеет суверенное право выбирать свои союзы и свой политический курс, — отметил французский чиновник.
Кроме того, Аддад рассказал о недавней беседе с Тарасом Качкой, вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской интеграции.
Они обсуждали, что вступление в Евросоюз — это сложный и длительный процесс, который предусматривает далеко идущие реформы для обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией, независимости судебной власти, защиты меньшинств и т. д.
Напомним, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности страны начать переговоры о вступлении в ЕС.
Однако единственным препятствием для старта этого процесса остается вето Венгрии.