Кабмин 18 августа презентует план действий – Свириденко
В понедельник, 18 августа, Кабинет министров представит план действий — комплексную программу с конкретными мерами и целями.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
План действий правительства: Свириденко назвала приоритеты
По ее словам, приоритеты остаются неизменными — укрепление Сил обороны, развитие производства оружия, социальная поддержка и программы для ветеранов, помощь прифронтовым регионам и ВПЛ, стабильная экономическая политика, а также восстановление и энергетическая безопасность.
— Все, что делаем, направлено на поддержку украинцев, — пояснила Свириденко.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко, которая возглавляет правительство с 17 июля, подвела итоги первого месяца работы в должности.
Среди них — мораторий на проверки бизнеса, расширение программы медосмотров для освобожденных защитников, поддержка прифронтовых регионов, субсидии для аграриев, бесплатное питание для учеников 1-11 классов на прифронтовых территориях и запуск цифровых сервисов для бизнеса, пострадавшего от обстрелов.