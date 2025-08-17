Кабмин 18 августа презентует план действий – Свириденко

В понедельник, 18 августа, Кабинет министров представит план действий — комплексную программу с конкретными мерами и целями.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

План действий правительства: Свириденко назвала приоритеты

По ее словам, приоритеты остаются неизменными — укрепление Сил обороны, развитие производства оружия, социальная поддержка и программы для ветеранов, помощь прифронтовым регионам и ВПЛ, стабильная экономическая политика, а также восстановление и энергетическая безопасность.

Сейчас смотрят

— Все, что делаем, направлено на поддержку украинцев, — пояснила Свириденко.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко, которая возглавляет правительство с 17 июля, подвела итоги первого месяца работы в должности.

Среди них — мораторий на проверки бизнеса, расширение программы медосмотров для освобожденных защитников, поддержка прифронтовых регионов, субсидии для аграриев, бесплатное питание для учеников 1-11 классов на прифронтовых территориях и запуск цифровых сервисов для бизнеса, пострадавшего от обстрелов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.