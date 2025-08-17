Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Школьные каникулы 2025-2026 в Украине: ориентировочные даты и продолжительность
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

Мирный план Путина равносилен капитуляции Украины — Макрон

Еммануель Макрон
Фото: Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивает, что так называемый мирный план кремлевского диктатора Владимира Путина равносилен капитуляции Украины.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Макрон о “мирном плане” Путина

Макрон также предостерегает страны от проявления слабости перед Россией. По мнению президента Франции, такая позиция приведет только к новой войне в будущем.

Сейчас смотрят

Эммануэль Макрон также повторил требования Европы, что вопрос украинских территорий может решать только Украина, а действия украинских вооруженных сил нельзя ограничивать.

— Есть только одно государство, которое предлагает мир, которое должно капитулировать — это Россия. Если мы будем слабыми с Москвой, мы готовимся к завтрашним конфликтам, — сказал Макрон после видео встречи Коалиции желающих.

В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон на встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В Белый дом также приедут ряд европейских лидеров, в частности: президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

По словам Макрона, тот факт, что к Владимиру Зеленскому в Вашингтоне присоединятся и европейские лидеры, является признаком того, что в их мышлении нет разногласий.

– Наше желание завтра – представить единый фронт между украинцами и европейцами. Не может быть территориальных дискуссий об Украине без украинцев, не может быть дискуссий о безопасности Европы без европейцев, – сказал он.

Читайте также
Сильные гарантии безопасности для Украины и давление на РФ: Коалиция желающих завершила совещание
Урсула та Зеленський

Источник: The Telegraph

Связанные темы:

Война в УкраинеЕммануель Макрон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь