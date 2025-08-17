Мирный план Путина равносилен капитуляции Украины — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивает, что так называемый мирный план кремлевского диктатора Владимира Путина равносилен капитуляции Украины.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Макрон о “мирном плане” Путина

Макрон также предостерегает страны от проявления слабости перед Россией. По мнению президента Франции, такая позиция приведет только к новой войне в будущем.

Сейчас смотрят

Эммануэль Макрон также повторил требования Европы, что вопрос украинских территорий может решать только Украина, а действия украинских вооруженных сил нельзя ограничивать.

— Есть только одно государство, которое предлагает мир, которое должно капитулировать — это Россия. Если мы будем слабыми с Москвой, мы готовимся к завтрашним конфликтам, — сказал Макрон после видео встречи Коалиции желающих.

В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон на встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В Белый дом также приедут ряд европейских лидеров, в частности: президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

По словам Макрона, тот факт, что к Владимиру Зеленскому в Вашингтоне присоединятся и европейские лидеры, является признаком того, что в их мышлении нет разногласий.

– Наше желание завтра – представить единый фронт между украинцами и европейцами. Не может быть территориальных дискуссий об Украине без украинцев, не может быть дискуссий о безопасности Европы без европейцев, – сказал он.

Источник : The Telegraph

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.