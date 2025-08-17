Семь шагов: Свириденко отчиталась о первом месяце на посту главы правительства

Премьер-министра Украины Юлия Свириденко, которая возглавляет правительство с 17 июля, отчитывается о первом месяце работы в должности.

Семь шагов команды Свириденко за месяц работы

Ввели мораторий на проверки бизнеса правоохранителями, начали полную перезагрузку БЭБ, таможни и АРМА. Расширили программу медосмотров для освобожденных защитников — теперь они сразу получают и лечение, и помощь с документами. Правительство приняло пакет поддержки прифронтовых регионов. Программа охватит 238 общин в 10 областях — это 6,6 млн украинцев. Ввели субсидии для аграриев, расширили гранты на сады и теплицы в прифронтовых регионах. Обеспечили бесплатное питание для учеников 1-11 классов на прифронтовых территориях, выделили средства на укрытия в детсадах, школах и учреждениях культуры. Продолжаем работу с международными партнерами: в конце августа в Украину прибудет миссия МВФ. Активно сотрудничаем с ЕС, который предоставил более €3 млрд, готовимся к решениям по инициативе ERA. Запустили цифровые сервисы — от Дія.Картки к грантам для бизнеса, пострадавшего от обстрелов.

Свириденко также анонсировала на 18 августа презентацию плана действий правительства с конкретными мероприятиями и целями.

— Наши приоритеты неизменны: укрепление Сил обороны, развитие производства оружия, социальная поддержка и программы для ветеранов, помощь прифронтовым регионам и ВПЛ, стабильная экономическая политика, восстановление и энергетическая безопасность, — пояснила она.

