Семь шагов: Свириденко отчиталась о первом месяце на посту главы правительства

Юлія Свириденко
Фото: Правительственный портал

Премьер-министра Украины Юлия Свириденко, которая возглавляет правительство с 17 июля, отчитывается о первом месяце работы в должности.

Семь шагов команды Свириденко за месяц работы

  1. Ввели мораторий на проверки бизнеса правоохранителями, начали полную перезагрузку БЭБ, таможни и АРМА.
  2. Расширили программу медосмотров для освобожденных защитников — теперь они сразу получают и лечение, и помощь с документами.
  3. Правительство приняло пакет поддержки прифронтовых регионов. Программа охватит 238 общин в 10 областях — это 6,6 млн украинцев.
  4. Ввели субсидии для аграриев, расширили гранты на сады и теплицы в прифронтовых регионах.
  5. Обеспечили бесплатное питание для учеников 1-11 классов на прифронтовых территориях, выделили средства на укрытия в детсадах, школах и учреждениях культуры.
  6. Продолжаем работу с международными партнерами: в конце августа в Украину прибудет миссия МВФ. Активно сотрудничаем с ЕС, который предоставил более €3 млрд, готовимся к решениям по инициативе ERA.
  7. Запустили цифровые сервисы — от Дія.Картки к грантам для бизнеса, пострадавшего от обстрелов.

Свириденко также анонсировала на 18 августа презентацию плана действий правительства с конкретными мероприятиями и целями.

— Наши приоритеты неизменны: укрепление Сил обороны, развитие производства оружия, социальная поддержка и программы для ветеранов, помощь прифронтовым регионам и ВПЛ, стабильная экономическая политика, восстановление и энергетическая безопасность, — пояснила она.

Юлія Свириденко

