Зеленский прибыл в Брюссель: что известно о программе президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где его ждет ряд важных встреч.

Как сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров, в программе визита предусмотрен двусторонний разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

После переговоров запланирован общий брифинг для СМИ, а затем Зеленский и фон дер Ляен присоединятся к заседанию лидеров так называемой Коалиции желающих.

Как ранее сообщалось, сначала Урсула фон дер Ляен встретится с украинским лидером в двустороннем формате, а затем они вместе примут участие в видеоконференции Коалиции желающих, которую созвал президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме того, президент Еврокомиссии отметила, что приняла приглашение Владимира Зеленского и присоединится к встрече с президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме, которая состоится завтра, 18 августа.

В частности, вместе с Зеленским в Вашингтон может приехать президент Финляндии Александр Стубб – один из лидеров, с которыми Трамп активно поддерживает контакты.

Европейские дипломаты считают, что его присутствие поможет снизить напряженность и будет способствовать привлечению европейских партнеров к предстоящим переговорам.

Кроме того, в Вашингтон может приехать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, имеющий тесные отношения с Трампом.

