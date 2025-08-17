Встреча Трампа и Путина, российская попытка прорыва в Донецкой области и атаки по РФ: обзор событий недели

Прошедшая неделя была адской для России — из-за ударов украинских дронов горели НПЗ и предприятия, которые “питают” вражескую армию. По всей линии фронта сложная ситуация. Захватчики не оставляют попыток проникнуть в Покровск и Доброполье.

Но едва ли не главным событием недели стала встреча президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина на Аляске 15 августа. Путин заявил, что “искренне заинтересован” в прекращении, как он выразился, украинского кризиса.

Факты ICTV в обзоре недели рассказывают, какова сейчас ситуация на фронте, где удалось зачистить врага и каковы итоги встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ситуация на Донецком направлении

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСВВ) Днепр Виктор Трегубов в комментарии Фактам ICTV отметил, что очень тяжелые бои не прекращаются на Покровском, Добропольском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

На Лиманском направлении бои идут в районе Серебрянского лесничества, а на Новопавловском россияне не оставляют попыток пробиться в сторону админграницы с Днепропетровской областью.

— Если брать Покровск и Доброполье, то очень сильное давление на сам Покровск. И постоянные попытки инфильтрации (просачивания) врага небольшими группами. В направлении на Доброполье одна вражеская инфильтрация увенчалась успехом. Однако Силам обороны удалось остановить врага — заблокировать проход российских войск, — рассказал Виктор Трегубов.

По словам спикера ОСУВ, россияне применяют давно известную тактику, которую впервые использовали на Купянском направлении еще зимой, когда нужно было преодолевать реку Оскол.

Враг пересекал реку на малых лодках, ВСУ их уничтожали, однако на противоположный берег доплывала одна лодка из нескольких. В лодке была группа ориентировочно из четырех-пяти человек. После высадки на берегу оккупанты прятались в лесах и посадках и ждали прибытия следующей группы.

— Когда таким образом собиралось несколько групп, россияне объединялись и проводили агрессивные действия против Сил обороны. На Покровском направлении такая же ситуация, только вместо реки Оскол — первая линия украинских позиций. Они ползут, тараканы: тоже небольшими группами, используют особенности местности, — объясняет Виктор Трегубов.

По его словам, наши военные на первой линии уничтожают часть групп врага, в основном с помощью ударных дронов. Но отдельным россиянам все же удается просочиться дальше, где они пытаются атаковать наших РЭБовцев, операторов дронов, вступать в прямой огневой бой, или же захватчики объединяются в большую структуру и продвигаются дальше и закрепляются.

— Вот что-то подобное наблюдалось на Новопавловском направлении, когда небольшие группы врага объединились и пошли вперед в сторону Золотого Колодязя. Но там россияне встретили сопротивление Азова, который и уничтожил врага, — рассказал спикер ОСУВ Днепр.

По его словам, возможно, на картах продвижение врага и выглядело устрашающе, но стоит понимать, что это были не захваченные территории, а маршрут вражеской объединенной группы.

Сейчас там завершается уничтожение оккупантов.

Виктор Трегубов объяснил, что такая ситуация с просачиванием российских военных возникла, потому что на местах не хватает наших защитников. Оккупанты постоянно бьют по нашим опорным пунктам дронами. В таких условиях нашим военным очень трудно контролировать ситуацию вокруг. Вот в такие моменты и группы россиян просачиваются.

— Независимо от того, какой героизм демонстрируют отдельные солдаты, независимо от того, какой уровень тактического мышления демонстрируют командиры на местах, если людей не хватает для насыщения линий обороны, то возникают такие проблемы, — объясняет спикер ОСУВ.

А еще россиян очень много, поэтому они могут себе позволить бросать группу за группой. А Силы обороны, к сожалению, всех поймать и уничтожить не могут.

Виктор Трегубов также отметил, что пока не фиксировались факты проникновения вражеских диверсантов в Днепропетровскую область. Однако здесь проблема в другом — россияне для проникновения на новую территорию переодеваются в украинскую форму или в гражданскую одежду. Так последний раз было в Покровске.

Стабилизация в районе Доброполья и Покровска

15 августа Генеральный штаб и 1 корпус Нацгвардии Азов сообщили, что Силам обороны удалось освободить шесть населенных пунктов в Донецкой области — между Константиновкой и Покровском. Речь идет о Грузском, Рубежном, Нововодяном, Петровке, Веселом и Золотом Колодце.

Во время зачистки сел от врага ВСУ ликвидировали 271 оккупанта, 101 — раненый, еще 13 взяли в плен.

Основатель благотворительной организации Реактивная почта и военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что города Покровск и Доброполье имеют стратегическое значение для врага, поскольку они стоят на пути из Мирнограда в Константиновку и Краматорск.

Эта дорога является основной для логистики Славянско-Краматорской агломерации. Вторая дорога на этом участке идет вдоль линии фронта — со стороны Харькова. Она также в большой опасности и по ней передвигаться гораздо труднее.

— Несколько дней назад враг вбил клин в нашу оборону и продвинулся на 8-10 километров к Бративлю. Но туда перебросили хорошо подготовленное подразделение Азов. И азовцы сейчас там контратакуют. Российские военные уже кричат, что их ребята без помощи, без снарядов, без еды и без воды, — говорит Павел Нарожный.

По словам военного эксперта, российские подразделения не успели закрепиться на этом участке фронта, поэтому ситуация там стабилизируется.

Возле Покровска россияне применяют совершенно другую тактику.

— Если вспомнить оборону Бахмута, то тогда россияне зашли в населенный пункт и застряли там в городских боях, потеряли огромное количество личного состава. Весь Вагнер (наемники частной военной компании Пригожина, — Ред.) там погиб. Поэтому враг сейчас понимает опасность городских боев, именно поэтому города обходят по флангам, но в сами города не заходят, — рассказал Павел Нарожный.

Сейчас оккупанты пытаются отрезать нашу логистику до Покровска, они уже продавили два фланга.

Утром 17 августа руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что российская попытка прорыва и закрепления в Донецкой области окончательно нивелирована Силами обороны.

Ситуация в Сумской области

11 августа Генеральный штаб ВСУ в своем вечернем сводке сообщил, что в Сумской области Силы обороны освободили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая). Воины 225 отдельного штурмового полка вытеснили подразделения врага за пределы государственной границы Украины.

По словам Павла Нарожного, на Сумском направлении ситуация значительно стабилизировалась. Российский враг смог зайти на 5-6 км от линии фронта и разместил там три своих бригады.

— Это 155 бригада морской пехоты. Эту бригаду Силы обороны Украины казнят уже в пятый или шестой раз. На этот раз, благодаря работе украинской артиллерии, они потеряли командира бригады и штаб, — рассказал военный эксперт.

Президент Зеленский говорит, что с Сумского направления враг начал перебрасывать войска на Покровск. По мнению Павла Нарожного, оккупанты не видят сценария развития наступления на Сумы — они хотят сосредоточиться на Донбассе.

На границе возле Черниговской области опасности нет, хотя там присутствуют какие-то небольшие формирования врага.

На юге Украины ситуация пока относительно спокойная, но и туда враг перебрасывает подразделения.

Запорожье для россиян тоже является очень интересной целью. Но пока на этом направлении какой-либо активизации не наблюдается.

Атаки украинских дронов на РФ

10 августа дроны атаковали Саратовский НПЗ, там произошел масштабный пожар.

11 августа дроны Службы безопасности Украины атаковали Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ).

Вечером 11 августа дроны Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Оренбургский гелиевый завод — единственного в РФ производителя критически важного компонента для ракет, а также для космической и авиационной отраслей.

12 августа беспилотники Службы безопасности Украины атаковали склад дронов Shahed в населенном пункте Кзыл-Юл в Татарстане. Кстати, это была вторая атака на этот склад за неделю — предыдущий раз украинские дроны попали 9 августа.

12 августа в Ставрополе дроны атаковали заводы Нептун и Монокристалл — это стратегические предприятия военно-промышленного комплекса РФ. Нептун производит системы управления для военных и гражданских морских судов.

Завод Монокристалл специализируется на производстве искусственного корунда (сапфира), используемого в оптоэлектронике и высокотехнологичных отраслях.

13 августа украинские ударные дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию Унеча в Брянской области — один из ключевых объектов российской системы транспортировки нефти.

В ночь на 14 августа украинские ударные дроны атаковали НПЗ в Волгограде. Спутниковые снимки NASA зафиксировали масштабный пожар на НПЗ Лукойл-Волгограднефтепереработка.

Ночью 15 августа дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сизране Самарской области. На рассвете прогремело не менее 10 взрывов. После удара дронов на территории НПЗ вспыхнул пожар.

Итоги саммита на Аляске

15 августа президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске. Переговоры прошли в формате три на три. С российской стороны были Путин, его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской стороны — Трамп, его советник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Переговоры длились 2,5 часа. По итогам Путин и Трамп сделали по одному заявлению, однако не отвечали на вопросы журналистов.

Дональд Трамп заявил, что окончательного мирного соглашения о завершении войны в Украине нет, однако было много пунктов, по которым удалось достичь согласия. О чем именно удалось договориться Трампу и Путину пока неизвестно, но агентство Reuters обнародовало перечень требований Путина. Однако в понедельник, 18 августа, президент Зеленский едет в Вашингтон на встречу с Трампом.

Вполне вероятно, что и тогда мы узнаем, о чем говорили Дональд Трамп и кремлевский диктатор.

Политолог, доцент университета им. Шевченко Игорь Рейтерович считает, что на саммите в Анкоридже действительно могли говорить об обмене украинскими территориями, но стоит понимать, что такого не будет — Украина не отдаст свои земли. В Конституции четко прописаны границы и области Украинского государства.

Кроме того, Украина уже называла свои “красные линии”, поэтому вряд ли Россия сможет что-то получить, как и Трамп.

По словам Игоря Рейтеровича, Трамп надеется на уступчивость Украины. Но здесь стоит понимать, что для этого Киеву нужно предложить какой-то адекватный вариант.

— Таким вариантом может быть только справедливый мир. Поэтому, я думаю, в понедельник нас ожидает очень сложный разговор, — говорит политолог.

По мнению Игоря Рейтеровича, по результатам понедельника впоследствии вполне возможна трехсторонняя встреча между Трампом, Зеленским и Путиным. Так, издание Axios со ссылкой на источники сообщает, что Трамп хочет организовать трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным уже в следующую пятницу, 22 августа.

