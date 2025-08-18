Показательно и цинично: Зеленский об атаке РФ накануне его встречи с Трампом

Президент Владимир Зеленский считает, что сегодняшний жесткий российский обстрел украинских городов является показательным накануне его встречи с главой США Дональдом Трампом по прекращению войны.

Об этом президент сообщил в заявлении, опубликованном в его соцсетях в понедельник, 18 августа.

Зеленский о встрече для завершения войны

По его словам, планируется обсуждение “ключевых вещей” с президентом Трампом, при этом на встрече будут присутствовать лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС и НАТО.

– Все хотят достойного мира и настоящей безопасности. И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, по Одессе, по жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре, – подчеркнул президент.

Глава украинского государства считает эту ситуацию сознательным убийством россиянами украинских людей, включая детей.

Он напомнил, что в результате удара дронами по Харькову на данный момент известно о семи погибших, самая маленькая девочка – полтора года, и десятках пострадавших, среди которых и дети.

Также известно о 20 пострадавших и трех убитых в Запорожье – это также последствия российских ударов.

Кроме того, Владимир Зеленский упомянул и о массированной атаке на нефтебазу Socar в Одессе, принадлежащую азербайджанской компании.

Он оценил это как удар по отношениям Украины и Азербайджана и по нашей энергетической независимости.

– Российская военная машина, несмотря ни на что, продолжает уничтожать жизни. Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств, – резюмировал Зеленский.

Он напомнил, что Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности и отдельно выделил, что Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну, которую давно пора завершать.

