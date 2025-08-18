Россияне окончательно разрушили азербайджанскую нефтебазу SOCAR в Одесской области
- Россия запустила 15 беспилотников по нефтебазе SOCAR в Одесской области, объект разрушен
- Жертв и пострадавших нет, пожар ликвидировали более 100 спасателей и спецтехника
- Стефанчук выразил солидарность Азербайджану в связи с атаками РФ на объекты SOCAR в Украине
Россияне атаковали беспилотниками нефтебазу азербайджанской компании Socar в Одесской области. По ней запустили 15 беспилотников, из-за чего топливная база оказалась окончательно разрушена.
Об этом у себя в Facebook сообщил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.
Массированная атака дронами по нефтебазе SOCAR
По словам Куюна, впервые эту топливную базу атаковали на прошлой неделе, тогда Азербайджан выступил с заявлением и пообещал рассмотреть поставки оружия в Украину, если направленные удары по их активам не прекратятся.
– Надеюсь, у нас станет на одного активного союзника больше, – оценил ситуацию Куюн.
Одесская область: обстрел Socar обошелся без жертв
Главное управление ГСЧС в Одесской области отметило, что в результате обстрела Socar в Одесской области нет пострадавших и погибших.
– Более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Национальной гвардии Украины и из местных пожарных команд ликвидировали последствия вражеской атаки. Также привлекался пожарный робот и пожарный поезд Укрзализныци, – рассказали там.
Нефтебаза Socar разрушена: Стефанчук выразил солидарность Азербайджану
Глава ВР Руслан Стефанчук провел переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой, в ходе которых выразил солидарность в связи с репрессиями против азербайджанцев в России и атаками на объекты SOCAR в Украине.
Напомним, россияне атаковали дронами топливную базу азербайджанской компании SOCAR в ночь на понедельник, 18 августа.
На предприятии возник мощный пожар, повреждены все 17 резервуаров общим объемом более 16 тыс. кубометров, а также здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения.
Ранее сообщалось, что 8 августа РФ обстреляла эту же нефтебазу 10 российскими БПЛА. Это привело к частичным разрушениям и ранениям четырех человек, которые являются сотрудниками компании.
Источник: Сергей Куюн, ГСЧС в Одесской области, ВР