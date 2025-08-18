Сколько территории Украины оккупировано за 1010 дней: обзор от аналитиков DeepState

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года и стало самой масштабной агрессией против нашего государства со времен Второй мировой войны. В первые недели враг смог продвинуться на значительные территории, используя фактор внезапности.

Какой процент территории Украины оккупировала Россия за последние 1010 дней, читайте в нашем материале.

Сколько процентов территории Украины оккупировала Россия за 1010 дней

По данным DeepState, за последние 1010 дней войны враг захватил менее 1% территории Украины.

По состоянию на 12 ноября 2022 года под оккупацией находилось 108 651 км². На 17 августа 2025 года площадь временно оккупированных территорий Украины составляла 114 493 км².

Таким образом, за этот период враг захватил дополнительно 5 842 км² украинской территории, что составляет около 0,97% от всей площади Украины в международно признанных границах.

К сожалению, в начале полномасштабного вторжения враг достиг значительных успехов. Однако благодаря наступательным операциям на севере страны, а также в Харьковской и Херсонской областях, значительную часть территорий удалось вернуть.

После 12 ноября 2022 года противник продолжал проводить активные наступательные действия, которые с небольшими перерывами продолжаются до сих пор. Например, осенью продолжалось активное наступление на Бахмут.

Сколько территории Украины оккупировала РФ в июле 2025 года

По информации DeepState, в июле российская армия оккупировала 564 км² территории Украины. По сравнению с июнем динамика почти не изменилась, ведь разница укладывается в пределы статистической погрешности.

Наиболее затратными для РФ оказались Покровское и Сумское направления, где враг тратил значительно больше ресурсов, но не достигал ожидаемых результатов.

Новопавловское направление признано наиболее опасным, поскольку именно там агрессор с относительно небольшими усилиями достигает значительных успехов.

На остальных участках фронта прослеживается почти линейная зависимость: количество атак почти прямо пропорционально завоеванным территориям. Это стало неожиданным даже для самих исследователей.

