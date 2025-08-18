Украина и союзники согласовали позиции перед встречей с Трампом – Зеленский

Украина согласовала позиции с союзниками перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

Зеленский – о подготовке ко встрече с Трампом

Президент Украины заявил, что основная цель Украины – обеспечить длительный мир для страны.

Сейчас смотрят

— Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности, — написал президент Украины.

По его словам, от Путина не стоит ждать отказа от агрессии.

— Понимаем, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление — США и Европы, — добавил украинский президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем президента США Китом Келлогом дипломатические усилия Украины, Европы и Соединенных Штатов, направленные на установление мира, а также ситуацию на поле боя.

Зеленский добавил, что мир для одной страны в Европе означает мир для всей Европы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.