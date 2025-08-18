Юлия Соколова, выпускающий редактор
Потери РФ на 18 августа: минус еще 940 оккупантов и более четырех десятков артсистем
Потери врага на 18 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 940 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 272-е сутки полномасштабной войны достигли 1 млн 70 тыс. 890 человек убитыми и ранеными.
- личного состава – около 1 070 890 (+940) человек;
- танков – 11 118 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 148 (+5);
- артиллерийских систем – 31 632 (+43);
- РСЗО – 1 469 (+1);
- средств ПВО – 1208 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 685 (+157);
- крылатых ракет – 3 558 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 937 (+116);
- специальной техники – 3942 (+0).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1272-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
