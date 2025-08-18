Укр Рус
Юлия Соколова, выпускающий редактор
2 мин.

Потери РФ на 18 августа: минус еще 940 оккупантов и более четырех десятков артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 18 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 940 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 272-е сутки полномасштабной войны достигли 1 млн 70 тыс. 890 человек убитыми и ранеными.

Потери РФ на 18 августа 2025 года

  • личного состава – около 1 070 890 (+940) человек;
  • танков – 11 118 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 148 (+5);
  • артиллерийских систем – 31 632 (+43);
  • РСЗО – 1 469 (+1);
  • средств ПВО – 1208 (+0);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 685 (+157);
  • крылатых ракет – 3 558 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 937 (+116);
  • специальной техники – 3942 (+0).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1272-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий и карте воздушных тревог в Украине.

Генштаб

Источник: Генштаб ВСУ

