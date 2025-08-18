Укр Рус
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Зеленский сообщил, когда возможны выборы в Украине

Зеленський
Фото: Офис президента

Украина готова к проведению выборов, но нужно перемирие.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом на пресс-конференции перед закрытой частью встречи в Овальном кабинете Белого дома.

Зеленский – о проведении выборов

По словам президента Украины, выборы возможны при условии полной безопасности.

— Да, конечно, мы открыты для проведения выборов. Мы должны проводить выборы в безопасных условиях, — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что во время войны невозможно проводить выборы в Украине.

— Мы можем работать сейчас в парламенте, однако для проведения выборов нам нужно перемирие и на поле боя для того, чтобы безопасно было демократическим образом провести, легально провести выборы. То есть во время войны нельзя проводить выборы, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Вашингтоне проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома.

Также Украина согласовала позиции с союзниками перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Перед встречей с Трампом Зеленский обсудил со спецпредставителем президента США Китом Келлогом дипломатические усилия Украины, Европы и Соединенных Штатов, направленные на установление мира, а также ситуацию на поле боя.

