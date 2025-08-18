Уменьшение армии после войны будет медленным и просчитанным — Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что после окончания войны численность украинской армии не будет резко сокращаться. Он добавил, что процесс будет поэтапным и хорошо просчитанным.

Об этом глава Минобороны сообщил во время презентации программы действий правительства.

Сокращение численности ВСУ после войны: что известно

По словам Шмыгаля, после завершения полномасштабной войны Россия будет оставаться угрозой для Украины.

— Соответственно, лучшей гарантией нашей безопасности являются сильные наши Вооруженные силы, Силы безопасности и обороны, оснащенные лучшей техникой, лучше всего обученные и хорошо финансируемые, — сказал Шмыгаль.

Глава Минобороны считает, что украинская армия не должна стремительно сокращаться. Процесс будет небыстрым и плавным.

— Первое — она должна быть контрактной и профессиональной. Второе — она не будет уменьшаться резко после завершения этой войны, это будет очень спланированный и просчитанный процесс и он будет небыстрым, — отмечает министр.

Также, по его словам, Украина проводит переговоры с партнерами о том, какими должны быть ВСУ после войны. Сейчас просчитывается необходимая численность войск.

Напомним, министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна работать над выходом на международный рынок вооружений. Однако сначала государство должно обеспечить ВСУ на 100% всеми необходимыми видами оружия.

