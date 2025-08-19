Должны ли становиться на учет военнообязанные внутренне перемещенные лица

В законе указано, что все призывники и военнообязанные во время военного положения должны встать на воинский учет. Факты ICTV узнавали, обязан ли мужчина-ВПЛ вставать на воинский учет.

Взятие на воинский учет внутренне перемещенных лиц

Украинцы, которые покинули временно оккупированные территории, должны встать на воинский учет по месту своего фактического проживания. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Кирда на юридическом портале Юристи.UA.

Юрист подчеркнул, что обязанность состоять на воинском учете касается всех мужчин призывного возраста, независимо от того, имеют ли они статус внутренне перемещенного лица. В случае смены места жительства гражданин должен зарегистрироваться в новом территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

При этом выбрать другой центр по собственному желанию невозможно, ведь учет осуществляется исключительно в ТЦК, который соответствует населенному пункту фактического проживания.

Документы для постановки на учет ВПЛ

Чтобы встать на воинский учет, необходимо подтвердить проживание в определенном городе или районе. Это можно сделать с помощью:

справки внутренне перемещенного лица (оформляется в ЦНАП или через приложение Дія);

официально зарегистрированного договора аренды жилья;

других документов, подтверждающих проживание по конкретному адресу.

Кто из ВПЛ должен стать на воинский учет

На воинский учет должны стать не только военнообязанные, но и резервисты, а также призывники.

В законе указано, что постановке на воинский учет подлежат:

Лица, которые по состоянию здоровья могут проходить военную службу в военное время.

Люди, которые уволились с военной службы в запас Вооруженных сил, СБУ.

Военнообязанные, прекратившие альтернативную службу после окончания срока ее прохождения.

Лица, уволившиеся со службы в Национальной полиции, МВД.

Лица, получившие гражданство Украины.

Военнообязанные, которые прибыли из других местностей, в том числе из-за границы.

Лица, которые переехали с временно оккупированной территории.

Однако некоторые из мужчин после приезда на новое место жительства не спешат получать справку ВПЛ. Но это не освобождает их от необходимости становиться на воинский учет по новому месту жительства.

Согласно закону Украины О свободе передвижения и свободном выборе места жительства, местом жительства признано жилье с определенным адресом, где проживает лицо. Также это могут быть апартаменты, комнаты и другие объекты недвижимости, пригодные для проживания, учреждения для бездомных лиц, где предоставляются социальные услуги по проживанию.

Лицо, которое сменило место жительства, но не захотело получать статус внутренне перемещенного лица, все равно должно зарегистрировать новое место жительства.

В соответствии со статьей 13 закона, на период военного положения человек может быть ограничен в возможности свободно выбирать место жительства. В соответствии с этим, человек имеет юридическую обязанность стать на воинский учет по новому месту жительства независимо от того, получал ли он справку ВПЛ или нет.

Как в Украине вручают повестки переселенцам

В соответствии с законом о мобилизационной подготовке и мобилизации, военнообязанным лицам выдача повесток может осуществляться круглосуточно. Получить повестку можно по месту жительства, в общественных местах, территориальных центрах комплектования, на блокпостах, а также в местах скопления людей. Если человек имеет зарегистрированное место жительства, то повестка может направляться почтовым отправлением.

Внутренне перемещенное лицо могут остановить на улице, чтобы проверить документы и выдать повестку. Военнообязанный, независимо от того, есть ли у него статус ВПЛ, должен иметь при себе военно-учетный документ и предоставлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского.

Если же внутренне перемещенное лицо не стало на воинский учет или вовремя не обновило данные, оно может получить штраф в размере от 17 000 грн.

Если внутренне перемещенное лицо получило повестку на улице, на блокпосте, но не прибыло в ТЦК, то это также квалифицируется как административное правонарушение и наказывается в соответствии с законом Об админправонарушениях.

