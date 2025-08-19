Численность ВПЛ в Украине: сколько переселенцев получают помощь

В Украине продолжают работать программы поддержки внутренне перемещенных лиц, в частности по социальным выплатам и обеспечению жильем.

Сколько зарегистрированных ВПЛ в Украине и кто получает выплаты, читайте в нашем материале.

Сколько ВПЛ в Украине в 2025 году

Численность ВПЛ в Украине составляет 4,4 млн человек. Именно такое количество содержится в реестре ВПЛ. 900 тысяч — это количество ВПЛ в Украине, которые получают социальные выплаты. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время рабочей поездки в Запорожскую область.

Улютин подчеркнул, что поездка носила не только формальный характер. В прифронтовом регионе он хотел лично услышать проблемы переселенцев.

Министр посетил местное управление Пенсионного фонда, который сейчас обеспечивает все выплаты, обсудил вопросы жилья для ВПЛ, а также побывал в центре реабилитации и протезирования военнослужащих.

Он отметил, что жилье остается самым острым и наиболее болезненным вопросом для переселенцев. По его мнению, это требует значительных ресурсов, если государство стремится обеспечить всех одновременно.

Министр сообщил, что правительство уже приняло программу, которая предусматривает компенсацию первого взноса по кредиту на жилье, а также оплату банковских комиссий за счет государства.

Улютин уточнил, что жилой фонд, который можно приобрести по этой программе, должен быть не старше 20 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Какова численность ВПЛ 2025 в Запорожской области

Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что численность ВПЛ в регионе составляет около 200 тысяч. В самом Запорожье есть 180 новых квартир, которые можно приобрести в рамках правительственной программы.

Федоров подчеркнул, что ВПЛ составляют мощный человеческий ресурс, который может способствовать развитию региона. Он подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы переселенцы интегрировались в общество и поддерживали экономику. По его словам, территориальные общины готовы дофинансировать 30% стоимости жилья для тех, кто останется жить на местах.

Федоров также отметил, что местные власти определяют общественно важные профессии, для представителей которых дополнительно компенсируют 30% стоимости жилья. Это, в частности, может касаться металлургов и врачей, которые являются критически важными для Запорожской области.

Фото: Запорожская областная военная администрация

Источник : Укринформ

