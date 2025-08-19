Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Некоторые получат отсрочку: поддержан закон о педагогах и соискателях образования
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Может ли РФ захватить Донецкую область: у ISW оценили шансы оккупантов
Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Даниэль Китоне возглавил Хартию: что известно о новом комбриге

Даніель Кітонє

В 13 бригаде НГУ Хартия произошли кадровые изменения – ее возглавил Даниэль Куба Китоне.

До назначения на должность комбрига Китоне руководил одним из батальонов Хартии.

В Хартии новый комбриг

Во время торжественной церемонии боевое знамя новому руководителю передал полковник Максим Альтаир Голубок. Сейчас он исполняет обязанности начальника штаба и является первым заместителем командира корпуса Хартия.

Сейчас смотрят

Китоне принял знамя и произнес перед бойцами первую речь в новом статусе.

– Осознаю ответственность, возложенную на меня. Обещаю быть верным присяге, сохранять боевые традиции, заботиться о личном составе и приумножать славу нашего подразделения, – цитируют комбрига на странице Хартии в Facebook.

До него бригадой командовал Игорь Корнет Оболенский. С апреля 2025 года он занимает должность командира 2 корпуса НГУ Хартия.

Что известно о Даниэле Китоне

Даниэль Китоне родился в Симферополе, однако вырос и учился в Харькове, где получил образование в Харьковском авиационном институте.

С началом полномасштабного вторжения присоединился к 127 бригаде Сил территориальной обороны и участвовал в контрнаступлении в Харьковской области осенью 2022 года.

После создания 13 бригады НГУ Хартия Даниэль Китоне вошел в состав подразделения. В феврале 2024 года стал заместителем командира 2 батальона оперативного назначения, а уже через месяц возглавил этот батальон.

Читайте также
Не до прозы и стихов: Жадан рассказал о службе в бригаде Хартия
Сергій Жадан

Связанные темы:

Война в УкраинеНацгвардия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь