Даниэль Китоне возглавил Хартию: что известно о новом комбриге

В 13 бригаде НГУ Хартия произошли кадровые изменения – ее возглавил Даниэль Куба Китоне.

До назначения на должность комбрига Китоне руководил одним из батальонов Хартии.

В Хартии новый комбриг

Во время торжественной церемонии боевое знамя новому руководителю передал полковник Максим Альтаир Голубок. Сейчас он исполняет обязанности начальника штаба и является первым заместителем командира корпуса Хартия.

Китоне принял знамя и произнес перед бойцами первую речь в новом статусе.

– Осознаю ответственность, возложенную на меня. Обещаю быть верным присяге, сохранять боевые традиции, заботиться о личном составе и приумножать славу нашего подразделения, – цитируют комбрига на странице Хартии в Facebook.

До него бригадой командовал Игорь Корнет Оболенский. С апреля 2025 года он занимает должность командира 2 корпуса НГУ Хартия.

Что известно о Даниэле Китоне

Даниэль Китоне родился в Симферополе, однако вырос и учился в Харькове, где получил образование в Харьковском авиационном институте.

С началом полномасштабного вторжения присоединился к 127 бригаде Сил территориальной обороны и участвовал в контрнаступлении в Харьковской области осенью 2022 года.

После создания 13 бригады НГУ Хартия Даниэль Китоне вошел в состав подразделения. В феврале 2024 года стал заместителем командира 2 батальона оперативного назначения, а уже через месяц возглавил этот батальон.

