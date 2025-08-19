Минимум семь попаданий: дроны СБУ поразили вражеские склады БК в Луганской области
В Луганской области дальнобойные дроны Службы безопасности Украины уничтожили два склада боеприпасов оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Уничтожены два склада БП оккупантов в Луганской области
Дроны СБУ поразили два склада россиян в населенном пункте Белокуракино во временно оккупированной Луганской области. Это произошло в ночь на 19 августа.
– Этот городок расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление, – отметили в СБУ.
По предварительным данным, беспилотники по меньшей мере семь раз поразили территорию складов.
После взрывов на складах боеприпасов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.
Источники Фактов ICTV в СБУ поделились скриншотами успешного поражения вражеских складов с боеприпасами в Белокуракино.
В СБУ отметили, что продолжают системные удары в тыл врага, чтобы снизить наступательные возможности армии РФ на фронте. А уничтожение вражеских боеприпасов напрямую помогает нашим воинам, которые мужественно сдерживают штурмы россиян.
В ведомстве добавили, что демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем.