ОРВИ, Covid-19 и грипп способны активизировать онкоклетки — исследование

Главное ОРВИ пробуждают спящие онкоклетки в легких и создают благоприятную среду для развития опухолей.

Коронавирус почти вдвое увеличивает риск смерти от рака.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, объясняет, почему у некоторых пациентов после коронавируса возрастает риск рецидива онкологической болезни.

Оказывается, респираторные вирусные инфекции, такие как Covid-19 и грипп, способны активировать в легких клетки рака молочной железы.

Связь между ОРВИ и раковыми клетками: что известно

Долгое время ученые пытались понять, что вызывает повторное пробуждение онкоклеток после лет или даже десятилетий сна.

Среди возможных факторов были хронические воспаления, курение и естественное старение организма.

Недавно группа ученых решила выяснить, может ли острое воспаление, вызванное респираторной инфекцией, также реактивировать спящие раковые клетки.

Для проверки они исследовали мышей с онкоопухолями. Одну часть животных инфицировали коронавирусом, а другую — вирусом гриппа.

В течение нескольких дней после заражения спящие онкоклетки в легких активизировались, начали быстро размножаться и образовывать метастазы.

Ученые выяснили, что причиной этого является не сам вирус, а ключевая иммунная молекула — интерлейкин-6 (IL-6), которая активизирует реакцию организма на внешние угрозы.

Это подтвердилось после создания мышей без IL-6, у которых раковые клетки размножались значительно медленнее.

Примерно через две недели после заражения клетки снова перешли в состояние покоя.

Онкобиолог Джеймс ДеГрегори отметил, что ОРВИ сами по себе не вызывают рак, но повышают риск активации уже существующих онкоклеток.

— Вы разжигаете пламя, а потом оно угасает. Но теперь у вас в сто раз больше угля, — пояснил ученый.

Анализируя данные пациентов, страдающих Covid-19, ученые обнаружили, что количество смертей среди онкобольных увеличилось почти вдвое. Это указывает на способность вируса создавать благоприятную среду для развития опухолей.

Поэтому ученые рекомендуют онкопациентам в ремиссии принимать дополнительные меры предосторожности, например, делать прививки против коронавируса и гриппа.

Далее исследователи также планируют выяснить, как распространяются патогены вне легких.

Источник: News Medical

