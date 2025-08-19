Переговоры о гарантиях безопасности для Украины продолжатся 19 августа – Стармер

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины продолжатся во вторник, 19 августа.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью BBC.

Стармер – о гарантиях безопасности для Украины

— Сейчас мы будем работать с США над этими гарантиями безопасности. Мы поставили задачу нашим командам. Некоторые из них прибудут уже во вторник, чтобы начать детальную работу над этим вопросом, — сказал он в Вашингтоне.

Сейчас смотрят

Стармер добавил, что эти гарантии успокоят людей в Европе, в Украине и в Великобритании.

В целом Стармер охарактеризовал переговоры, которые прошли в Вашингтоне, как “хорошие и конструктивные”, добавив, что “между европейскими лидерами, которые присутствовали на саммите, президентом Трампом и президентом Зеленским было ощутимо чувство единства”.

Глава британского правительства выделил два существенных результата переговоров.

Во-первых, коалиция желающих теперь будет работать с США над гарантиями безопасности для Украины.

Во-вторых, есть договоренность о встрече Зеленского с Путинным, а затем еще с Трампом.

— Это признание принципа, что по отдельным из этих вопросов, будь то территория, обмен заключенными или очень серьезный вопрос о возвращении детей, Украина должна быть за столом переговоров. Это были два важнейших результата сегодняшнего дня. Это позитивные результаты, было реальное ощущение единства. Сегодня мы добились реального прогресса, — подчеркнул Стармер.

Напомним, что сегодня, 19 августа, президент Европейского совета Антониу Кошта созывает руководителей государств и правительств стран-членов Европейского Союза для подведения итогов переговоров в Вашингтоне по войне против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.