События ночи 19 августа: историческая встреча в США, взрывы в Кременчуге и Лубнах

Главным событием ночи 19 августа стали переговоры в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом и лидерами ЕС. После них президент США выразил надежду, что перспективы окончания войны можно будет оценить в течение одной-двух недель.

Несмотря на это, РФ ночью продолжала атаковать Украину ударными дронами, баллистикой, а под утро — крылатыми ракетами.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 19 августа — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Кременчуге и Лубнах

Местные паблики сообщили о взрывах в Кременчуге Полтавской области утром 18 августа.

Около 00:25 Воздушные силы предупредили о взлете двух бортов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые в 02:50 осуществили вероятные пуски крылатых ракет Все они держали курс на Кременчуг.

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил о попадании и падении обломков в Кременчугском и Лубенском районах.

— Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов. Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки. К счастью, обошлось без жертв, — подчеркнул он.

Взрывы под Сумами

В ночь на 19 августа российский дрон попал в жилой дом в Песчанском старостате Сумской общины, сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

По его словам, в результате удара дом загорелся, предварительно есть пострадавшие.

На месте попадания работают работают экстренные службы.

Атака дронов на НПЗ в Волгограде

Ночью 19 августа дроны в очередной раз атаковали Волгоградскую область РФ. Местные жители слышали около 10 взрывов и наблюдали вспышки в районе местного НПЗ.

Вскоре губернатор области Андрей Бочаров подтвердил информацию о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в результате падения обломков БпЛА.

— Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет, — заверил он.

Встреча Зеленского с Трампом и европейскими лидерами

В ночь с 18 на 19 августа в Белом доме состоялись переговоры президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и лидерами Европы.

Сам Зеленский назвал эту встречу с Трампом лучшей.

По его словам, от США поступил четкий сигнал, что они будут среди стран, которые будут помогать и координировать, а также будут участниками гарантий безопасности для Украины.

Зеленский отметил, что гарантии безопасности будут формализованы в ближайшие семь-десять дней, они включают пакет американского оружия на $90 млрд.

Что касается вопроса территорий, глава государства отметил, что он останется между ним и главой Кремля Владимиром Путиным.

Трамп начал готовить встречу Зеленского с Путиным

После переговоров в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину.

Он заявил, что начал готовили встречу двух лидеров в месте, которое будет определено позже.

По его словам, после встречи Зеленского с Путиным состоится трехсторонняя встреча с его участием, а также украинского и российского руководителей.

Зеленский на брифинге подтвердил готовность к любым форматам переговоров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 273-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

