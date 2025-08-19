Возвращение детей и гарантии безопасности: Кондратюк назвала главные темы переговоров в США

Возвращение детей и гарантии безопасности Украины — это две главные темы переговоров в Вашингтоне.

Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк на своей странице в Facebook.

Какие темы были главными на переговорах в США

— Хорошо, что тема возвращения похищенных и депортированных детей прозвучала на встрече такого высокого уровня. О ней говорили и Дональд Трамп, и Урсула фон дер Ляйен. Хорошо, что эта чрезвычайно сенситивная тема поднимается и в горизонтали первых леди, — подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер обратила внимание, что впервые за каденцию американского президента Дональда Трампа прозвучала готовность США дать Киеву стратегическую защиту.

— Впервые Трамп лично признал, что безопасность Украины — часть стратегических интересов США и НАТО. Это меняет риторику: вместо “остановить войну любой ценой” есть признание, что Россию нужно сдерживать силой и гарантиями, а не только переговорами, — отметила Елена Кондратюк.

По ее мнению, для Киева это сигнал, что даже без быстрого вступления в НАТО существует реалистичная альтернатива, которая может закрепиться юридически.

— Такая себе гибридная модель НАТО: юридически не Альянс, но политически — сигнал, что Украина не останется один на один. Теперь украинской дипломатии нужно превратить это обещание в конкретный документ с четкими механизмами, — подчеркнула Елена Кондратюк.

Среди возможных механизмов, по мнению вице-спикера, может рассматриваться двустороннее соглашение с США по аналогии с договорами США-Южная Корея, США-Япония, где США берут на себя обязательства защищать страны в случае нападения. Или трехсторонние или многосторонние договоренности: США и ключевые европейские страны (Великобритания, Франция, Германия). Возможен также отдельный блок безопасности для Украины, интегрированный в НАТО, но без формального членства.

— В любом случае переговоры в США показали, что Украина на стороне добра. Она не одна. С ней самые мощные страны Европы. Это не гарантия, но шанс, — убеждена Елена Кондратюк.

